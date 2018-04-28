Болгары в Молдове: почему они считают страну своей второй родиной

Болгары — один из этносов, проживающих в Республике Молдове. На юге страны сосредоточены города и села, где они компактно проживают. В XIV веке, после захвата османами болгарских земель на Балканах, начался длительный процесс переселения болгар, в том числе в Бессарабию и Молдавию. Этот процесс завершившийся в XIX веке. В наших краях болгары осели прочно, и считают Республику Молдова своей родиной. Об истории болгар рассказал в пресс-центре Sputnik Молдова доктор истории Иван Грек.

По словам Грека, историю болгар в Северо-Западном Причерноморье, можно разделить на три части. В источниках впервые болгары зафиксированы в V веке в составе полиэтничной империи гуннов при Аттиле (эти гунны проникли в Молдавию в конце IV века, — прим. ред.).

В конце VI века к севро-востоку от Черного моря появляется государство Великая Болгария. После конфликта с Хазарией, Великая Болгария распалась. Часть болгар (их также назвали кутригуры) под руководством Аспаруха переселяется в Буджак, где и была создана их столица на берегах нижнего Дуная. Вскоре Аспарух вместе со своим народом переселяется к югу от Дуная, где жили славянские племена.

С этого момента, с 681 года, идет процесс создания болгарского государства. Происходит смешение славян с тюркско-болгарами и создается новая этническая общность. При этом, тюрко-болгары переняли славянский язык, а славяне стали называться болгарами.