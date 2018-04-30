Максим Гнатюк на "Ты супер!": это большая ответственность

Смотрите видео о том, как Максим Гнатюк выступил с песней Игоря Корнелюка "Город, которого нет".

"Были некоторые сложности при исполнении этой песни, физические сложности. Не хватало дыхание, челюсть даже сводило", — рассказал Максим корреспонденту Sputnik.

Он добавил, что теперь на нем лежит еще больше ответственность, нежели раньше.

Международный вокальный конкурс "Ты супер!" дает шанс талантливым детям, оставшимся без попечения родителей, заявить о себе и покорить большую сцену.

Во втором сезоне конкурса "Ты супер!" принимают участие 82 ребенка в возрасте от восьми до 18 лет из России, Беларуси, Молдовы, Эстонии, Латвии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Армении, Азербайджана, Южной Осетии и Германии.

Восемнадцатилетний житель Бельц Максим Гнатюк прошел в следующий тур второго сезона Международного вокального конкурса "Ты супер!", организованного телеканалом НТВ и Международным агентством и радио Sputnik. Для своего выступления участник из Молдовы выбрал сложную композицию на итальянском языке "Il mondo". Все члены жюри поддержали участника, нажав "зеленую кнопку.