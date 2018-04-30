Видеомост: героев Великой Отечественной войны приравняют к святым

Участники видеомоста Кишинев – Бишкек – Минск – Москва – Таллин - Цхинвал рассказали о том, как пройдет в этом году акция "Бессмертный полк" в их городах и странах.

В преддверии празднования Дня Победы в Великой отечественной войне, организаторы акции "Бессмертный полк" в Кишиневе, Москве, Минске, Таллине, Бишкеке и Цхинвале обсудили подготовку к мероприятию, его историю, развитие в мире и другие актуальные вопросы, связанные с проведением акции.

По словам председателя Координационного совета российских соотечественников Молдовы (КСРС) Петра Донцова, инициатива проведения в Молдове акции

"Бессмертный полк" принадлежит возглавляемой им организации. "Эта акция проводится в РМ в четвертый раз". В этом году "Бессмертны полк" в Кишиневе начнется на центральной площади Кишинева в 9:30 и оттуда колонна направится к мемориалу "Вечность".

По словам Донцова, КСРС инициировал процедуру внесения в святцы имен героев войны. Эту идею поддерживает и Русская православная церковь. "Герои войны должны быть занесены в святцы, за них должны молиться и тысячу лет вперед", — заявил Донцов в ходе видеомоста, который организовала редакция Sputnik.