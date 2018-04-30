Память о Великой отечественной войне сравнима с религией – мнение

Организаторы акции "Бессмертный полк" в Кишиневе, Минске, Москве, Таллине, Бишкеке и Цхинвале обсудили предстоящие 9 мая акции "Бессмертного полка" в своих городах, а также затронули проблемы, с которыми приходится сталкиваться.

Для Белоруссии, потерявшей огромное количество людей в годы Великой отечественной войны, память о войне, сравнима с религией как таковой, — заявил председатель Координационного совета руководителей белорусских общественных объединений российских соотечественников при Посольстве Российской Федерации в Республике Беларусь Андрей Геращенко.

В Минске построен современный Центральный музей Великой Отечественной войны — единственное место в бывшем Советском Союзе, где постоянно развивается государственный флаг СССР, как память о победе всех народов в Великой Отечественной войне. Вся Белорусся 9 мая выходит на улицы", — сказал Герщенко в ходе видеомоста, который организовал накануне Sputnik.

9 мая во многих странах мира пройдет акция "Бессмертный полк". Жители выйдут на улицы городов, районных центров, сел и деревень с портретами своих родственников, воевавших на фронтах или работавших в тылу во время Великой отечественной войны.