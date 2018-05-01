В США пеликаны чуть не сорвали выпускной в университете

В Калифорнии пеликаны едва не сорвали церемонию вручения дипломов в университете Пеппердайн на прошлой неделе

На кадрах видно, как две огромные птицы пролетают над собравшимися, а затем буквально садятся им на головы, сообщает Sputnik Таджикистан.

Один из пеликанов попытался устроиться в первых рядах, но оттуда его выгнали. Тогда птица переместилась на красную ковровую дорожку для выпускников, где за ней погнались охранники.

Несмотря на незваных гостей церемония вручения дипломов продолжилась.

Пеликаны — обитатели морских мелководий, неглубоких пресных и солёных озер, устьев крупных рек.

Ходят они неуклюже, но хорошо летают и плавают, могут подолгу парить. С воды поднимаются после разбега. В полете из-за длинного тяжелого клюва держат шею буквой S, как цапли и марабу.

Из-за легкого скелета и воздушно-пузырьковой прослойки под кожей нырять они не могут, поэтому основной корм, рыбу, добывают непосредственно у поверхности воды. Только американские виды способны нырять, падая в воду с высоты.

Питаются в основном рыбой, которую вылавливают, опуская голову в воду и подхватывая рыбу, поднявшуюся на поверхность, клювом. Устраивают коллективные охоты — выстроившись полукругом, пеликаны принимаются хлопать по воде крыльями и клювами и вытесняют напуганную рыбу на мелководье.

Иногда в совместных охотах принимают участие бакланы, чайки, поганки, крачки. Поймав рыбу, пеликан через клюв отцеживает воду из горлового мешка (до 5 литров) и проглатывает добычу. В день он съедает более килограмма рыбы. Известны случаи, когда пеликаны съедали других птиц