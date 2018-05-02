18:27 02 Мая 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 27°C
Прямой эфир
Поиск
Видео

Чем занимаются демонстранты, перекрывшие дорогу в ереванский аэропорт

Получить короткую ссылку
73 0 0

Новости

Все новости
Все новости
© Youtube/ Sputnik Армения

Армянские активисты с самого утра в среду продолжили акцию протеста, перекрыв улицы в разных городах Армении, в том числе и в Ереване.

Демонстранты заблокировали дорогу, ведущую к международному аэропорту "Звартноц", сообщает Sputnik Армения.

Десятки собравшихся не долго думали, чем же заняться: решили петь и плясать под народную музыку. Многие активисты пришли с армянскими флагами, настроение у них приподнятое.

На видео можно увидеть, как активисты движения "Мой шаг" веселятся под музыку.

Первого мая вечером лидер протестного движения в Армении, глава парламентской фракции "Елк" Никол Пашинян призвал заблокировать работу армянских аэропортов, перекрыть все улицы и объявить тотальную рабочую и студенческую забастовку.

Это стало ответом на провал в парламенте голосования по вопросу избрания Пашиняна на пост премьер-министра. Парламентское большинство — Республиканская партия Армении — проголосовало против его кандидатуры.

Теги:
протесты, Ереван, Армения, Конфликты и беспорядки
Правила пользованияКомментарии


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Военный обозреватель Александр Жилин
    Сами виноваты

    Военный обозреватель Sputnik Александр Жилин объяснил, почему Латвия сама виновата в безобразном поведении солдат НАТО в стране.

  • Парламентарий Пятрас Ауштрявичюс
    Еще жестче!

    Депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс предложил Европейскому союзу ужесточить антироссийские санкции.

  • Армен Гаспарян
    Учите историю!

    Историк и политолог Армен Гаспарян прокомментировал осквернение памятника погибшим советским воинам в эстонском городе Раквере.

  • Совещание Александра Лукашенко с руководством Житковичского райисполкома и предприятий района
    Усилия и дисциплина

    Президент Александр Лукашенко рассказал, как сделать Беларусь процветающей и состоятельной страной.

  • Горнолыжный зимний курорт Гудаури
    Успешный сезон

    В Грузии подвели итоги зимнего туристического сезона: количество гостей горнолыжных курортов страны выросло на четверть по сравнению с прошлым годом.

  • Помощник руководителя Россотрудничества Евгений Павлов
    Праздничный день

    О том, как в Абхазии проходит подготовка к акциям, посвященным Победе в Великой Отечественной войне, рассказали в представительстве Россотрудничества.

  • Берни Экклстоун, фото из архива
    Формула успеха

    Было нелегко организовать "Формулу 1" в Баку, но город отлично справляется с организацией гонок, заявил экс-глава менеджмента соревнований Берни Экклстоун.

  • Серж Саргсян и Армен Саркисян
    В поисках выхода

    Президент Армении Армен Саркисян встретился с экс-премьером Сержем Саргсяном и и.о. премьера Кареном Карапетяном для консультаций по выходу из кризиса.

  • Глава РК Нурсултан Назарбаев на XXVI сессии Ассамблеи народа Казахстана
    Палатка в Темиртау

    Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вспомнил, как в молодости жил в палатке во время строительства Карагандинского металлургического комбината.

  • Портфель на кресле. Архивное фото
    Текучие кадры

    Новым главой Госслужбы Кыргызстана по борьбе с экономическими преступлениями стал Бакир Таиров, его предшественник уволился через 10 дней после назначения.

  • Вступительные испытания в Таджикском национальном университете
    Выбор сделан

    В Таджикистане завершился отбор кандидатов на обучение в российских вузах – со списком рекомендованных можно ознакомиться в интернете.

  • Сотрудник полиции у жилого дома
    Я требую прокурора!

    Голый узбекистанец ворвался в квартиру в Новосибирске и, взяв в заложники хозяев, потребовал встречи с консулом и прокурором.

  • ЦУМ
    Магазин закрыт

    Во Владикавказе из-за несоответствия пожарной безопасности закрыли ЦУМ – магазин не будет работать до устранения всех нарушений.

  • Военный обозреватель Александр Жилин
    Сами виноваты

    Военный обозреватель Sputnik Александр Жилин объяснил, почему Латвия сама виновата в безобразном поведении солдат НАТО в стране.

  • Парламентарий Пятрас Ауштрявичюс
    Еще жестче!

    Депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс предложил Европейскому союзу ужесточить антироссийские санкции.




Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Участницы финала конкурса красоты Mrs&Ms Russia Earth 2018 в банкетном зале Мир.
Финал конкурса красоты "Mrs&Ms Russia Earth 2018": как это было
Гонки на ослах и конкурс костюмов - как прошел ослиный фестиваль в Мексике
Необычный карнавал и гонки на ослах - чем удивил ежегодный фестиваль
Зависимость стран Европы от российского газа
Зависимость ЕС от российского газа

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться