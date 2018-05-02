Чем занимаются демонстранты, перекрывшие дорогу в ереванский аэропорт

Армянские активисты с самого утра в среду продолжили акцию протеста, перекрыв улицы в разных городах Армении, в том числе и в Ереване.

Демонстранты заблокировали дорогу, ведущую к международному аэропорту "Звартноц", сообщает Sputnik Армения.

Десятки собравшихся не долго думали, чем же заняться: решили петь и плясать под народную музыку. Многие активисты пришли с армянскими флагами, настроение у них приподнятое.

На видео можно увидеть, как активисты движения "Мой шаг" веселятся под музыку.

Первого мая вечером лидер протестного движения в Армении, глава парламентской фракции "Елк" Никол Пашинян призвал заблокировать работу армянских аэропортов, перекрыть все улицы и объявить тотальную рабочую и студенческую забастовку.

Это стало ответом на провал в парламенте голосования по вопросу избрания Пашиняна на пост премьер-министра. Парламентское большинство — Республиканская партия Армении — проголосовало против его кандидатуры.