DoReDoS удивили всех на первой репетиции Евровидения-2018

Костюмы артисты выбрали таким образом, чтобы они повторяли цвета молдавского триколора. Вместе с вокалистами в постановке участвуют три танцора, двое мужчин и девушка, которые дублируют образы исполнителей.

Широкой публике представили лишь часть выступления, чтобы сохранить интригу до начала шоу.

Кстати, журналисты, приехавшие на конкурс, единогласно признали номер DoReDoS лучшим по итогам третьего репетиционного дня. По баллам представители Молдовы почти вдвое опередили Александра Рыбака, который в 2009 году уже выигрывал Евровидение, а сейчас снова представляет на конкурсе Норвегию.

Еще одна, уже финальная репетиция, у DoReDoS пройдет 5 мая.

Авторами конкурсной песни DoReDoS "My lucky day" являются народный артист России Филипп Киркоров и поэт Джон Баллард.

"Евровидение-2018" пройдет в Лиссабоне с 8 по 12 мая. В нем примут участие представители 43 стран. Из каждого полуфинала дальше пройдут по 10 участников. В финале их уже ждет Португалия, как победитель 2017 года, а также представители стран-основательниц конкурса — Великобритании, Италии, Испании, Франции и Германии.

Участники из Молдовы выйдут на сцену под седьмым номером во втором полуфинале. Также в первой части этого отборочного раунда на сцену выйдут конкурсанты из России, Сербии, Дании, Румынии, Австралии, Норвегии, Сан-Марино, Нидерландов, а во второй половине выступят артисты из Черногории, Швеции, Венгрии, Мальты, Латвии, Грузии, Польши, Словении и Украины. Этот этап пройдет 10 мая.

© Sputnik / Miroslav Rotari DoReDoS спели "My lucky day" на русском языке

В первый полуфинал попали Белоруссия, Болгария, Литва, Албания, Чехия, Бельгия, Исландия, Азербайджан, Израиль, Эстония, Швейцария, Финляндия, Австрия, Ирландия, Армения, Кипр, Хорватия, Греция и Македония. Представители этих стран выйдут на сцену 8 мая.

Группа DoReDoS появилась в сентябре 2011 года. В ее состав входят три вокалиста — Марина Джундиет, Евгений Андриянов и Сергей Мыца. Все они родом из Рыбницы, где познакомились и решили создать свой музыкальный коллектив. Позже музыканты перебрались в Кишинев, где закончили Академию музыки, театра и изобразительных искусств.

В 2013 году солист Евгений Андриянов выиграл вторую премию фестиваля "Славянский Базар" в Витебске. В следующем, 2014 году, DoReDoS отправились на Международный конкурс эстрадной музыки в Румынию, где одержали победу. В 2015 и 2016 годах группа выходила в финал национального отбора на "Евровидение". Также участвовала в финале популярного телевизионного шоу "X Factor – Румыния", а в 2017 году DoReDoS победили на "Новой волне".