Путин проводит заседание наблюдательного совета оргкомитета ЧМ по футболу

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Армянские активисты с самого утра в среду продолжили ацию протеста, перекрыв улицы в разных городах Армении, в том числе и в Ереване.
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В Грузии впервые пройдут съемки китайского сериала. В национальном киноцентре республики рассказали, как будет называться лента, и кто сыграет главную роль.
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Бывший депутат Сейма Игорь Мельников оспорил в Конституционном суде Латвии поправки к закону об образовании, отменяющие билингвальное обучение в школах.
Самолет литовских ВВС с министром обороны республики на борту прервал полет на Сицилии из-за неисправности.
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