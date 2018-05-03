Момент взрыва на фестивале в Лондоне попал на видео

Смотрите на видео момент взрыва на еврейском фестивале в Лондоне - случившееся запечатлел очевидец событий.

В ночь на четверг еврейская община британской столицы отмечала праздник Лаг ба-Омер. Частью торжеств является разжигание костров в честь основоположника каббалы рабби Шимона бар Иохая.

Взрыв произошел около костра, его причины пока остаются неизвестными. Сначала сообщалось о 30 пострадавших, 10 из которых были госпитализированы.

Сразу после инцидента в соцсетях появилась информация о том, что взрыв произошел из-за поджога мобильного телефона. Однако потом выяснилось, что "вероятно, взрыв был спровоцирован горючим, а не смартфоном, хотя совершенно точно несколько мобильных телефонов были помещены в стопку для сжигания".