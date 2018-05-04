Так выглядит преисподняя: на французском острове проснулся вулкан

На французском острове Реюньон проснулся вулкан: зрелище - захватывающее, но страшное.

Вулкан Питон-де-ла-Фурнез на французском острове Реюньон в Индийском океане активизировался. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление местных властей.

Извержение началось после очень высокой сейсмической активности в регионе.

Вместе с тем, в целях обеспечения безопасности островитян, власти ввели оповещение о чрезвычайной ситуации, связанной с извержением вулкана. Доступ к окрестностям вулкана ограничен на неопределенное время.

Вулкан Питон-де-ла-Фурнез, максимальная высота которого составляет 2632 метра, находится в ненаселенной части острова.