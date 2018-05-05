Мужчина спас застрявшего посреди водоема кота

Мужчина спас кошку, застрявшую на столбе в канале: поражает та забота, с которой молодой человек отнесся к живому существу.

Молодой человек прогуливался со своей хаски, когда заметил попавшее в беду животное. Он доплыл до столба и снял с него кошку, усадил ее на плечо и вернулся вплавь на берег. По какой-то причине он проделал это, даже не сняв одежды.