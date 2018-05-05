Вторая репетиция DoReDoS на Евровидении-2018: такого вы еще не видели

Смотрите на видео, как прошла вторая, финальная репетиция молдавской группы DoReDoS в Лиссабоне, где совсем скоро пройдут полуфиналы "Евровидения-2018".

Первая репетиция у представителей Молдовы состоялась 1 мая. Тогда DoReDoS сумели удивить приехавшую на конкурс прессу и сразу взлетели на десять позиций в рейтинге букмейкеров. И вот в субботу, 5 мая, наши артисты вновь вышли на португальскую сцену, чтобы отточить последние детали своего номера.

DoReDoS раскрыли секреты своего номера на "Евровидении-2018">>>

Авторами конкурсной песни DoReDoS "My lucky day" являются народный артист России Филипп Киркоров и поэт Джон Баллард.

"Евровидение-2018" пройдет в Лиссабоне с 8 по 12 мая. В нем примут участие представители 43 стран. Из каждого полуфинала дальше пройдут по 10 участников. В финале их уже ждет Португалия, как победитель 2017 года, а также представители стран-основательниц конкурса — Великобритании, Италии, Испании, Франции и Германии.

Участники из Молдовы выйдут на сцену под седьмым номером во втором полуфинале. Также в первой части этого отборочного раунда на сцену выйдут конкурсанты из России, Сербии, Дании, Румынии, Австралии, Норвегии, Сан-Марино, Нидерландов, а во второй половине выступят артисты из Черногории, Швеции, Венгрии, Мальты, Латвии, Грузии, Польши, Словении и Украины. Этот этап пройдет 10 мая.

В первый полуфинал попали Белоруссия, Болгария, Литва, Албания, Чехия, Бельгия, Исландия, Азербайджан, Израиль, Эстония, Швейцария, Финляндия, Австрия, Ирландия, Армения, Кипр, Хорватия, Греция и Македония. Представители этих стран выйдут на сцену 8 мая.

Группа DoReDoS появилась в сентябре 2011 года. В ее состав входят три вокалиста — Марина Джундиет, Евгений Андриянов и Сергей Мыца. Все они родом из Рыбницы, где познакомились и решили создать свой музыкальный коллектив. Позже музыканты перебрались в Кишинев, где закончили Академию музыки, театра и изобразительных искусств.

В 2013 году солист Евгений Андриянов выиграл вторую премию фестиваля "Славянский Базар" в Витебске. В следующем, 2014 году, DoReDoS отправились на Международный конкурс эстрадной музыки в Румынию, где одержали победу. В 2015 и 2016 годах группа выходила в финал национального отбора на "Евровидение". Также участвовала в финале популярного телевизионного шоу "X Factor – Румыния", а в 2017 году DoReDoS победили на "Новой волне".