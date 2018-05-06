Лучшие моменты генеральной репетиции парада Победы в Москве

По Красной площади прошли пешие колонны, проехали новые боевые машины поддержки танков "Терминатор", роботы. Авиация не пролетела над Москвой из-за низкой облачности, отмечает РИА Новости.
Генеральная репетиция парада в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне успешно прошла в Москве - смотрите на видео, как это было.
По Красной площади прошли пешие колонны, проехали новые боевые машины поддержки танков "Терминатор", роботы. Авиация не пролетела над Москвой из-за низкой облачности, отмечает РИА Новости.
Чемпионат проходил по олимпийской системе, на выбывание: в каждой баталии принимали участие только два спортсмена, нанося друг другу по одному удару в порядке очереди прямой ладонью в область щеки - как это было, смотрите на видео.
В Карелии лосёнок вышел на автобусную остановку возле деревни Падозеро и даже попытался сесть на рейсовый автобус: как это было - смотрите на видео.
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