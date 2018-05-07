Ад средь бела дня: извержение вулкана на Гавайях уничтожило десятки домов

По меньшей мере 30 домов уничтожены потоками лавы в одном из районов на Гавайях.

Количество трещин, из которых выбрасывается лава, достигло десяти. Раскаленные фонтаны поднимались почти на семьдесят метров в высоту, об этом сообщает РИА Новости.

Эвакуированным местным жителям разрешили ненадолго вернуться в свои жилища, чтобы забрать животных и лекарства.

Власти отмечают, что активность в районе западной стороны вулкана снизится не скоро.

Ранее сообщалось, что на Гавайях объявили эвакуацию населения после извержения вулкана Килауэа. Мировые СМИ писали, что распоряжение затронуло около десяти тысяч человек.

Килауэа, расположенный на острове Гавайи (также известен как Большой остров), называют одним из самых активных действующих вулканов на Земле. По преданию, Килауэа — место обитания Пеле, гавайской богини вулканов.