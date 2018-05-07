Боевая машина, внушающая уважение: в России показали "Терминатора"

Минобороны опубликовало в Facebook 49-секундный видеоролик, демонстрирующий возможности боевой машины поддержки танков (БМПТ) "Терминатор".

На кадрах видно, как они проходят полосу препятствий, а также ведут стрельбу по целям условного противника.

В Минобороны РФ напомнили, что "Терминатор" предназначен для ведения боев в составе танковых и мотострелковых подразделений "в условиях применения ядерного оружия и других видов оружия массового поражения".

Боевая машина вооружена двумя спаренными 30-миллиметровыми автоматическими пушками 2А42, двумя автоматическими гранатометами АГ-17Д, четырьмя противотанковыми управляемыми ракетами "Атака" и 7,62-миллиметровым пулеметом ПКТМ.

Наряду с другой новейшей боевой техникой БМПТ "Терминатор" в этом году впервые примет участие в Параде Победы на Красной площади.