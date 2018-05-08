Аэропорт Кишинева готовит сюрприз для пассажиров: летать станет удобнее

Представители компании Avia Invest сообщили журналистам о том, что открытие второй взлетно-посадочной полосы в Международном аэропорту Кишинева запланировано на конец июля этого года.

Решение о строительстве второй взлетно-посадочной полосы было принято компанией Avia Invest (является администратором аэропорта Кишинева) для того, чтобы не создавать препятствия нормальному режиму перелетов в Кишиневском аэропорту в период реконструкции основной взлетно-посадочной полосы. Таким образом, удалось избежать проблем, связанных с безопасностью перелетов, дискомфортом для пассажиров и режима работы авиакомпаний, которым предоставлена возможность осуществлять перелеты в круглосуточном режиме.

"Сейчас мы находимся на последней стометровке, фигурально выражаясь. Из двух тысяч с лишним метров взлетно-посадочной полосы готовы 1800. На данный момент завершаются работы на оставшихся 680 метрах", — сказал гендиректор Avia Invest Петр Жардан.

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По его словам, "исходя из того, что начало весны оказалось достаточно холодным и снежным, это немного вмешалось в наши планы, но работаем исправно и рассчитываем в конце июля завершить работы и соответственно сдать вторую взлетно-посадочную полосу в Международном аэропорту Кишинева", — сказал Жардан.

Технический директор концерна административного совета Strabag AG Йорг Реслер (Jörg Rösler) отметил, что масштабная реконструкция Международного аэропорта Кишинева — это интересный и престижный проект.

"Видим за последние годы, после того, как аэропорт находится в концессии, здесь происходят достаточно серьезные изменения, которые мы можем только приветствовать. Все, что здесь строится, выполняется с хорошим качеством и на очень высоком уровне. Мы рады участвовать в этом проекте", — сказал представитель компании Strabag.

Он отметил, что когда вторая полоса аэропорта будет открыта, то это станет новой и важной вехой в развитии этого стратегического объекта.