Акция "Бессмертный полк" в Кишиневе в День Победы

В Кишиневе в среду, 9 Мая, проходит акция "Бессмертный полк", посвященная Дню Победы советского народа над фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне.

Жители столицы и других населенных пунктов собрались у Арки Победы, чтобы пройти единым маршем к мемориалу воинской славы "Вечность".

Участники акции несут в руках портреты героев Великой Отечественной войны, большей частью, своих родственников.

Шествие возглавляет президент Молдовы Игорь Додон.

Идея акции "Бессмертный полк" зародилась в России, в Томске, в начале 2000-х годов, но разово она проводилась и прежде, в разное время в различных городах Советского Союза. Первое подобное мероприятие состоялось в 1960-х годах.