Акция "Бессмертный полк" в Кишиневе в День Победы

В Кишиневе около 100 тысяч человек единой колонной прошли по центральным улицам маршем Памяти "Бессмертный полк".

Собравшись на центральной площади, граждане двинулись к мемориалу воинской славы "Вечность".

Люди всех возрастов, ветераны Великой Отечественной войны в качестве пассажиров ретроавтомобилей, байкеры, молодые ребята в советской форме 40-х годов, ветераны вооруженных сил и правоохранительных органов СССР и Молдовы — все они единым строем двигались по историческому центру Кишинева.

Участники шествия держали в руках портреты героев Великой Отечественной войны — своих родных и близких, а также — копии Знамени Победы и флаги цветов и конфигурации георгиевской (гвардейской) ленты.

В шествии принял участие и президент Молдовы Игорь Додон.