Военный парад в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Прямая трансляция военного парада на Красной площади, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
В Кишиневе в среду, 9 Мая, проходит акция "Бессмертный полк", посвященная Дню Победы советского народа над фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне.
Российский космонавт Олег Артемьев опубликовал видео, еще раз продемонстрировавшее красоту Вселенной, запись была сделана на борту МКС.
Представители компании Avia Invest сообщили журналистам о том, что открытие второй взлетно-посадочной полосы в Международном аэропорту Кишинева запланировано на конец июля этого года.
Sputnik Молдова ведет онлайн-трансляцию памятной акции "Бессмертный полк", организованной под эгидой президента республики.
Российский лидер, выступая на Красной площади, подчеркнул, что Россия не позволит перечеркнуть подвиг советского народа, спасшего мир от рабства.
В поздравительном послании подчеркивается, что наши предки показали пример истинного патриотизма, безусловной любви к Родине.
В Риге ветеранов-красноармейцев 130-го латышского стрелкового корпуса не пригласили на церемонию возложения цветов в День памяти жертв Второй мировой войны.
Сотруднику городского самоуправления Вильнюса грозит два года лишения свободы за публичное оскорбление россиян – чиновник не согласен.
Празднование Дня Победы в Таллинне 9 мая на Военном кладбище может омрачиться действиями экстремистов, симпатизирующих проигравшей стороне.
Александр Лукашенко дал гарантии Китаю на собственность в Беларуси. Минск рассчитывает на развитие сотрудничество с КНР по совместным проектам.
В Тбилиси завезли первый электроавтобус, который в ближайшие дни в тестовом режиме начнет курсировать по улицам столицы.
Министр внутренних дел Турции поблагодарил абхазов, проживающих в турецкой губернии Сакарья, за решение, которое они приняли 14 лет назад.
Таможенники в аэропорту Баку изъяли у гражданина Азербайджана, прибывшего рейсом из Дубая крупную партию незадекларированных бриллиантов.
Президент Армении Армен Саркисян назначил премьер-министром Никола Пашиняна, который со второго раза набрал необходимое число голосов в парламенте.
Sputnik вспоминает о героизме, который проявили казахстанцы в годы Великой Отечественной войны вместе с братскими народами в борьбе за мир.
Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков поблагодарил активистов за поиски данных о пропавших солдатах Великой Отечественной войны.
В Таджикистане началась активная борьба с саранчой - в этом году площадь распространения насекомого существенно превышает прошлогодний показатель.
В годы Второй мировой войны кузнец из Ташкента с женой воспитали 13 детей-сирот, эвакуированных с линии фронта, а после войны они приютили еще нескольких малышей.
Пограничники в Южной Осетии задержали 45 человек, нарушивших в апреле правовой режим на различных участках государственной границы.
В Риге ветеранов-красноармейцев 130-го латышского стрелкового корпуса не пригласили на церемонию возложения цветов в День памяти жертв Второй мировой войны.
Сотруднику городского самоуправления Вильнюса грозит два года лишения свободы за публичное оскорбление россиян – чиновник не согласен.
Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.
Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik