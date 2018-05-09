Кишинев 9 мая: самые яркие моменты официальной церемонии в День Победы

В торжественной церемонии приняли участие президент Молдовы Игорь Додон, спикер парламента Андриан Канду, премьер страны Павел Филип, депутаты, члены правительства, главы дипмиссий.

Посол России в Молдове Фарит Мухаметшин рассказал в комментарии Sputnik о значимости сохранения памяти Великой Победы.

"Позвольте мне поздравить всех ветеранов с великим праздником. Сегодня и в Молдове, в России и во многих странах антигитлеровской коалиции проходят торжества, посвященные Дню Победы, совмещенные с Днем Европы, то есть это общий праздник 8 и 9 числа", — заявил дипломат.

© Sputnik / Miroslav Rotari Президент Молдовы возглавил марш "Бессмертный полк" в Кишиневе

Мухаметшин рассказал о том, какие чувства он испытывает в этот день.

"Очень волнительно, потому что мои родители воевали и прошли всю войну. Слава Богу, вернулись живыми. Но, к сожалению, сегодня их нет с нами. В этот день мы чествуем ветеранов", — поделился посол.

Накануне вечером на центральной площади Кишинева прошел масштабный концерт с участием российских и молдавских артистов. А в День Победы десятки тысяч людей несут к Вечному Огню цветы, чтобы почтить память участников Великой Отечественной войны.

"Рад тому, что народ Молдовы и гражданское общество прекрасно понимают важность этого события не только, чтобы была жива память, но и чтобы она передавалась нашим детям, внукам и последующим поколениям. Мы сегодня в долгу перед нашими ветеранами, особенно перед теми, кто не вернулся с войны, а их очень много. Их около 20 миллионов. Лучшие сыны наших стран остались на полях сражений", — подчеркнул Мухаметшин.

Он еще раз поздравил жителей республики с праздником Победы.

"Любите Родину, ветеранов и свои семьи. Давайте больше любить друг друга. Чтобы в мире царило взаимопонимание, всеобщая любовь, а не какие-то экстремистские мысли или даже действия, которые сегодня нас немного разделяют. Я хотел бы сказать, что между Россией и Молдовой прекрасные отношения, может, с небольшими колебаниями, но наши исторические, многовековые корни все-равно все эти перегибы выправят. Я желаю молдавскому народу процветания и благополучия, лучшей жизни в нашем мире", — сказал Мухаметшин.