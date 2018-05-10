Пресс-конференция Сергея Лаврова и главы МИД Германии

Сергей Лавров и глава МИД Германии Хейко Маас дают пресс-конференцию после обсуждения ситуации на востоке Украины, в Сирии и Иране.
Сергей Лавров и глава МИД Германии Хейко Маас дают пресс-конференцию после обсуждения ситуации на востоке Украины, в Сирии и Иране.
Мероприятие было организовано после прошедшего на Красной площади парада, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Тысячи граждан Молдовы пришли к мемориальному комплексу "Вечность", чтобы почтить память павших в Великой Отечественной войне.
В Кишиневе около 100 тысяч человек единой колонной прошли по центральным улицам маршем Памяти "Бессмертный полк".
Российский космонавт Олег Артемьев опубликовал видео, еще раз продемонстрировавшее красоту Вселенной, запись была сделана на борту МКС.
Глава государства заявил, что Молдова может стать первой страной-наблюдателем при Евразийском экономическом союзе.
Такого никто не ожидал, но это произошло: молдавские депутаты сделали заявление относительно Иосифа Кобзона.
Исполняющий обязанности главы МИД России Сергей Лавров встретился в Москве со своим немецким коллегой Хайко Маасом.
Более 150 тысяч человек приняли участие в праздновании Дня Победы в Риге и 15 тысяч – в "Бессмертном полку" несмотря на рабочий день.
Депутаты литовского Сейма предлагают законодательно запретить георгиевскую ленточку в республике
Эстонцы помогут Франции навести порядок в Африке – парламент балтийской республики разрешил отправить в Мали 50 военнослужащих.
Минчанин четыре года воюет с мусором, который тащит во двор и в подъезд его соседка, но встречает непонимание у других жильцов.
Sputnik рассказывает историю грузинских "Монтекки и Капулетти" – двух кровно враждующих знатных родов – Шабурисдзе и Бибилури.
Ко Дню Победы курорт "Пицунда" и местные власти выплатили 10 тысяч рублей каждому ветерану, проживающему в курортном городе.
Столетний ветеран прошел войну, зная по-русски только два слова – "да" и "нет". О его боевом пути – в материале Sputnik Азербайджан.
Несколько десятков демонстрантов собрались на митинг у здания мэрии Еревана – они требуют отставки главы города и роспуска Совета старейшин.
Президент России Владимир Путин рассказал о том, что его удивляет в казахстанском лидере Нурсултане Назарбаеве.
Экс-премьер Кыргызстана Сапар Исаков прибыл в парламент, где будут слушать заключение экспертов о причинах январской аварии на ТЭЦ в Бишкеке.
Жителя Таджикистана осудили почти на 10 лет за лайки в соцсети в поддержку партии, признанной в стране террористической организацией.
Президенты Узбекистана и США Шавкат Мирзиёев и Дональд Трамп проведут личную встречу в Белом доме 16 мая.
Во Владикавказе открылась уникальная фотовыставка, посвященная осетинам, погибшим в немецких концентрационных лагерях.
Более 150 тысяч человек приняли участие в праздновании Дня Победы в Риге и 15 тысяч – в "Бессмертном полку" несмотря на рабочий день.
Депутаты литовского Сейма предлагают законодательно запретить георгиевскую ленточку в республике
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