Спасибо, что работали: почетные проводы полицейских собак в Эквадоре

Официальная церемония прошла в городе Кито. Кинологи простились с 61-й собакой — лабрадорами, овчарками и ретриверами. Большинство из них поселятся у бывших инструкторов. Хозяев для остальных выберут очень тщательно.
Эти четвероногие полицейские из Эквадора 9 лет работали как собаки. Они несли службу, вынюхивая наркотики. Их решили с почетом проводить на пенсию. Смотрите на видео, как это было.
Официальная церемония прошла в городе Кито. Кинологи простились с 61-й собакой — лабрадорами, овчарками и ретриверами. Большинство из них поселятся у бывших инструкторов. Хозяев для остальных выберут очень тщательно.
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В Сейме Литвы предложили запретить продажу "детского шампанского" и других продуктов, которые похожи на алкоголь.
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