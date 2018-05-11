Путин на матче Ночной хоккейной лиги в Сочи

Президент России Владимир Путин забросил пять шайб на гала-матче Ночной хоккейной лиги: смотрите на видео, как это было.
Смотрите на видео, как группа DoReDoS выступила во втором полуфинале "Евровидения-2018", который проходит в Лиссабоне.
В эксперименте участвовали пять машин российского производства.
Сергей Лавров и глава МИД Германии Хейко Маас дают пресс-конференцию после обсуждения ситуации на востоке Украины, в Сирии и Иране.
Мероприятие было организовано после прошедшего на Красной площади парада, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Смотрите подборку ночных событий в утреннем обзоре Sputnik.
Певица Юлия Самойлова назвала участие в "Евровидении" незабываемым опытом, который она будет хранить в сердце, и поблагодарила свою команду.
Когда состоятся парламентские выборы в Молдове, что об этом говорит закон, и по какому принципу будут выбирать депутатов, - смотрите в обзоре Sputnik.
Соцсети обсуждают поведение полицейских, которые 9 мая предупредили некоего рижанина о том, что лента цвета латышского флага может быть расценена как провокация.
Правительство Литвы одобрило поправки к Конституции, позволяющие экс-президенту Роландасу Паксасу снова баллотироваться на пост главы государства.
В эстонском Раквере во второй раз за месяц осквернили памятник советским воинам, павшим при освобождении города в 1944 году.
Вопрос отмены роуминга между Беларусью и Россией начали отрабатывать на уровне операторов связи обеих стран.
Депортация 68 граждан Грузии из Европы не отразится на безвизовом режиме со странами Евросоюза, заявили в Тбилиси.
Бывший вице-премьер Абхазии ответил на высказывания депутатов в его адрес во время обсуждения исполнения Государственного бюджета за 2017 год.
В Баку открылась российско-азербайджанская выставка "Гейдар Алиев: Личность, Миссия, Наследие", посвященная 95-летию со дня рождения лидера республики.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал свой первый указ, назначив руководителя администрации главы кабмина.
Могут ли полицейские Астаны переехать в пятизвездочный отель со SPA и рестораном, рассказал официальный представитель МВД Казахстана.
Экс-президента Алмазбека Атамбаева надо лишить неприкосновенности для проведения разбирательства по ТЭЦ, заявили в парламенте.
В Таджикистане введут обязательную регистрацию уникальных идентификационных номеров (IMEI) мобильных телефонов в Едином госреестре.
Гражданка Узбекистана, которая работала в магазине "Пятерочка" в Петербурге, бесплатно раздавала продукты с прилавков и часть товара оставляла себе.
Делегация Южной Осетии во главе с президентом Анатолием Бибиловым прибыла в Луганскую народную республику.
Соцсети обсуждают поведение полицейских, которые 9 мая предупредили некоего рижанина о том, что лента цвета латышского флага может быть расценена как провокация.
Правительство Литвы одобрило поправки к Конституции, позволяющие экс-президенту Роландасу Паксасу снова баллотироваться на пост главы государства.
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