Путин на матче Ночной хоккейной лиги в Сочи

Певица Юлия Самойлова назвала участие в "Евровидении" незабываемым опытом, который она будет хранить в сердце, и поблагодарила свою команду.

Когда состоятся парламентские выборы в Молдове, что об этом говорит закон, и по какому принципу будут выбирать депутатов, - смотрите в обзоре Sputnik.