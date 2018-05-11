Яркие эмоции DoReDoS и Киркорова от выхода в финал: что осталось за кадром

Смотрите на видео то, что осталось за кадром телевизионной трансляции второго полуфинала - переживания и яркие эмоции участников молдавской команды.

Группа DoReDoS вышла в финал 63-го Международного песенного конкурса "Евровидение-2018". Это стало известно по итогам прошедшего в четверг полуфинала, где коллектив выступил с песней "My lucky day", которую написали народный артист России Филипп Киркоров и поэт Джон Баллард.

"Это действительно был удачный день для нас. Спасибо всем, кто был с нами и поддерживает нас", — так подписали DoReDoS видео того, что происходило за кадром телевизионной трансляции.

В результате жеребьевки стало известно, что представители Молдовы выступят в финале под номером 19.

Полностью порядок выхода на сцену конкурсантов 12 мая выглядит так:

1. Украина (MELOVIN)

2. Испания (Amaia y Alfred)

3. Словения (Lea Sirk)

4. Литва (Иева Засимаускайте)

5. Австрия (Сезар Сэмпсон)

6. Эстония (Элина Нечаева)

7. Норвегия (Александр Рыбак)

8. Португалия (Клаудиа Паскоаль)

9. Великобритания (SuRie)

10. Сербия (Sanja Ilić & Balkanika)

11. Германия (Михаэль Шульте)

12. Албания (Евгент Бушпепа)

13. Франция (Madame Monsieur)

14. Чехия (Миколас Йозеф)

15. Дания (Rasmussen)

16. Австралия (Jessica Mauboy)

17. Финляндия (Саара Аалто)

18. Болгария (Equinox)

19. Молдова (DoReDoS)

20. Швеция (Бенжамин Ингроссо)

21. Венгрия (AWS)

22. Израиль (Netta)

23. Нидерланды (Waylon)

24. Ирландия (Райан О'Шонесси)

25. Кипр (Элени Фурейра)

26. Италия (Ermal Meta e Fabrizio Moro)

Группа DoReDoS появилась в сентябре 2011 года. В ее состав входят три вокалиста — Марина Джундиет, Евгений Андриянов и Сергей Мыца.

© Sputnik / Yana Zaharova / Группа DoReDoS хочет привезти "Евровидение" в Кишинев

Все они родом из Рыбницы, где познакомились и решили создать свой музыкальный коллектив. Позже музыканты перебрались в Кишинев, где закончили Академию музыки, театра и изобразительных искусств.

В 2013 году солист Евгений Андриянов выиграл вторую премию фестиваля "Славянский Базар" в Витебске. В следующем, 2014 году, DoReDoS отправились на Международный конкурс эстрадной музыки в Румынию, где одержали победу. В 2015 и 2016 годах группа выходила в финал национального отбора на "Евровидение". Также участвовала в финале популярного телевизионного шоу "X Factor – Румыния", а в 2017 году DoReDoS победили на "Новой волне".