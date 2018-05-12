LIVE: Концерт приуроченный ко Дню Победы: Лещенко и Кобзон споют в Кишиневе

В рамках концерта выступят почетные гости молдавской столицы: народный артист России Лев Лещенко и народный артист СССР Иосиф Кобзон.
Масштабный праздничный концерт, приуроченный ко Дню Победы, организованный Благотворительным Фондом "Мирон Шор", проходит в эти минуты в Кишиневе.
В рамках концерта выступят почетные гости молдавской столицы: народный артист России Лев Лещенко и народный артист СССР Иосиф Кобзон.
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