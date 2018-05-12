Максим Гнатюк на "Ты супер!" обещает сюрприз

Конкурсант из Молдовы на конкурсе "Ты супер!" Максим Гнатюк, готовясь к полуфиналу, сообщил, что он "абсолютно спокоен, но адреналин в этом случае не помешает".

Также Максим рассказал о том, что в ходе выступления зрителей ждет сюрприз.

"К концу песни будет неожиданный поворот событий. Я, когда узнал, очень удивился. Нужно дослушать песню до конца, чтобы все увидеть", — отметил Гнатюк.

Он подчеркнул, что настроен выступить достойно и настроен на победу.

Международный вокальный конкурс "Ты супер!" дает шанс талантливым детям, оставшимся без попечения родителей, заявить о себе и покорить большую сцену.

Во втором сезоне конкурса "Ты супер!" принимают участие 82 ребенка в возрасте от восьми до 18 лет из России, Беларуси, Молдовы, Эстонии, Латвии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Армении, Азербайджана, Южной Осетии и Германии.