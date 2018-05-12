Максим Гнатюк на "Ты супер!": достойно выступить удалось

"Достойно выступить получилось. Было пару опасных моментов, на которых я и погорел. Но выбыть в полуфинале это почетно. Я не расстроился. Петь на высоких нотах сложно. У меня есть определенный предел, и его нужно придерживаться", — сказал Гнатюк.

Международный вокальный конкурс "Ты супер!" дает шанс талантливым детям, оставшимся без попечения родителей, заявить о себе и покорить большую сцену.

Во втором сезоне конкурса "Ты супер!" принимают участие 82 ребенка в возрасте от восьми до 18 лет из России, Беларуси, Молдовы, Эстонии, Латвии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Армении, Азербайджана, Южной Осетии и Германии.