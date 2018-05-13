Болид юного россиянина совершил сальто на трассе в Бельгии

Пилот российской команды SMP Racing Матевос Исаакян в ходе гонки "6 часов Спа" в буквальном смысле взмыл в воздух. смотрите кадры происшествия.

Инцидент произошел на 133-м круге — болид Исаакяна перевернулся в воздухе на скорости около 300 километров в час в знаменитом повороте Eau Rouge ("Красная вода"). Спорткар под номером 17 перевернулся и упал на другой стороне бельгийской трассы.

Кадры аварии записал один из болельщиков и выложил их на видеохостинг. 17-летний пилот даже после такого серьезного "крэша" отделался лишь несколькими ушибами.

"6 часов Спа" — гонка на выносливость, входящая в чемпионат FIA WEC. Это "укороченная" версия 24-часовой гонки, которая также проводится на трассе Спа-Франкоршам. Впервые гонки на выносливость прошли на этом треке в 1963 году.