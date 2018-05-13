Выступление DoReDoS в финале "Евровидения-2018": как это было

Смотрите на видео, как молдавская группа DoReDoS выступила в финале "Евровидения-2018", который проходит в Лиссабоне в субботу.

Авторами конкурсной песни DoReDoS "My lucky day" являются народный артист России Филипп Киркоров и поэт Джон Баллард.

Представители Молдовы вышли на сцену под 19-м номером из 26-ти финалистов. Кстати, в субботу DoReDoS уже завоевали первый трофей "Евровидения-2018". Оргкомитет конкурса вручил группе "The buzz awards" за самую лучшую сценическую постановку, то есть номер представителей Молдовы признали лучшим на конкурсе. В голосовании принимали участие тысяча аккредитованных журналистов и членов делегаций стран-участников.

Группа DoReDoS появилась в сентябре 2011 года. В ее состав входят три вокалиста — Марина Джундиет, Евгений Андриянов и Сергей Мыца. Все они родом из Рыбницы, где познакомились и решили создать свой музыкальный коллектив. Позже музыканты перебрались в Кишинев, где закончили Академию музыки, театра и изобразительных искусств.

В 2013 году солист Евгений Андриянов выиграл вторую премию фестиваля "Славянский Базар" в Витебске. В следующем, 2014 году, DoReDoS отправились на Международный конкурс эстрадной музыки в Румынию, где одержали победу. В 2015 и 2016 годах группа выходила в финал национального отбора на "Евровидение". Также участвовала в финале популярного телевизионного шоу "X Factor — Румыния", а в 2017 году DoReDoS победили на "Новой волне".