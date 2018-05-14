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LIVE: Возвращение DoReDoS в Молдову после успеха на "Евровидении-2018"

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Смотрите прямую трансляцию встречи в Международном аэропорту Кишинева участников группы DoReDoS, которая заняла десятое место на популярном песенном конкурсе "Евровидение-2018".

Коллектив из Молдовы представил на суд зрителей и жюри песню "My lucky day", которую написали народный артист России Филипп Киркоров и поэт Джон Баллард. По итогам финала DoReDoS набрали 209 баллов, что позволило им стать десятыми.

Кроме того, оргкомитет "Евровидения-2018" вручил группе награду "The buzz awards" за самую лучшую сценическую постановку, то есть номер представителей Молдовы признали лучшим на конкурсе. В голосовании принимали участие тысяча аккредитованных журналистов и членов делегаций стран-участников.

Группа DoReDoS появилась в сентябре 2011 года. В ее состав входят три вокалиста — Марина Джундиет, Евгений Андриянов и Сергей Мыца. Все они родом из Рыбницы, где познакомились и решили создать свой музыкальный коллектив. Позже музыканты перебрались в Кишинев, где закончили Академию музыки, театра и изобразительных искусств.

В 2013 году солист Евгений Андриянов выиграл вторую премию фестиваля "Славянский Базар" в Витебске. В следующем, 2014 году, DoReDoS отправились на Международный конкурс эстрадной музыки в Румынию, где одержали победу. В 2015 и 2016 годах группа выходила в финал национального отбора на "Евровидение". Также участвовала в финале популярного телевизионного шоу "X Factor — Румыния", а в 2017 году DoReDoS победили на "Новой волне".

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