Кобзон и Лещенко в Кишиневе - песни о нашей Победе

Народный артист СССР Иосиф Кобзон и народный артист России Лев Лещенко выступили в Кишиневе в рамках концерта, приуроченного к празднованию Дня Победы.

Концерт в столичном Парке афганцев организовал благотворительный фонд имени Мирона Шора. Глава фонда, мэр Оргеева, бизнесмен Илан Шор отметил, что День Победы в Великой Отечественной войне — поистине Молдове народный праздник, его отмечали и будут отмечать в нашей стране.

"К сожалению, все меньше остаeтся наших ветеранов, тех, благодаря кому над нами сегодня мирное небо над головой. Мы стараемся всячески заботиться о них", — отметил Шор.

Песни военных лет и композиции, созданные после войны, но посвященные тому героическому времени, исполняли народная артистка Молдовы Маргарета Ивануш, солистка молдавской оперы Мария Цонина, ансамбль "Рапсодия" и Наталья Барабанщикова, Серж Кузенкофф, Игорь Химич, а также симфонический оркестр Телерадио-Молдова под управлением Георгия Мусти.

Песни Иосифа Кобзона и Льва Лещенко, конечно же, стали особым центром празднества.

"С Молдовой у меня связаны только теплые воспоминания. Я часто выступал у вас в рамках международного фестиваля "Мэрцишор". Здесь добрые, отзывчивые, жизнерадостные люди. Я желаю всем вам здоровья, удачи и благополучия", — отметил Кобзон в интервью корреспонденту Sputnik.

Лев Лещенко, беседуя с журналистами, подчеркнул, что именно День Победы в Великой Отечественной войне стал для Молдовы, России и других стран мира объединяющим всех вне зависимости от поколения, вероисповедания и политических взглядов.

"Уверен, что именно День Победы — наша общенародная идея торжества добра над злом, идея справедливости и торжества духа", — сказал Лещенко.

Концерт завершился праздничным салютом. Зрители, все без исключения, остались довольны праздником, устроенным для них. И, действительно, сколько бы лет ни прошло с момента, когда было произнесено "Фашизм не прошел!", мы будем отмечать эту святую дату и помнить тех героев, благодаря которым живем на этом свете.