Японский инженер построил робота высотой 8,5 метра

Робот весит более 7 тонн, его высота — 8,5 метра. Руки и ноги Мононофу приводит в действие пилот из кабины внутри робота. Пневмопушка стреляет мягкими шарами с начальной скоростью около 140 км/ч. Планируется, что робота будут сдавать в аренду.
Этот гигант — копия Мононофу из аниме "Мобильный доспех Гандам". Как признался создатель робота, о таком "компаньоне" он мечтал с детства.
Робот весит более 7 тонн, его высота — 8,5 метра. Руки и ноги Мононофу приводит в действие пилот из кабины внутри робота. Пневмопушка стреляет мягкими шарами с начальной скоростью около 140 км/ч. Планируется, что робота будут сдавать в аренду.
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