Открытие Крымского моста: первые кадры

Объект был сдан досрочно: и уже 16 мая с 5 утра по нему начнется движение автомобилей. После открытия моста в курортный сезон на полуострове ожидают от 500 до 800 тысяч машин.

Во вторник, 15 мая, состоялось торжественное открытие Крымского моста. Церемония пройдет с участием Владимира Путина, Sputnik ведёт прямую трансляцию.

Первыми по новому мосту на специализированной технике проедут его строители: специалисты из разных регионов страны, благодаря которым мост сдали на полгода раньше срока. А уже 16 мая в 05.30 утра через Керченский пролив сможет проехать любой желающий.

Крымский мост получил свое название в декабре 2017 года после народного голосования. Инженеры строили Крымский мост на сейсмически нестабильном участке, поэтому конструкция стоит на 595 опорах, а в основании каждой опоры имеется еще по сотне свай.

Для движения морских судов в конструкции моста предусмотрены арочные пролеты. Их ширина составляет 227 метров, а высота — 35 метров.

Впечатляет и внешний вид сооружения и цифры: две арки моста весят столько же, сколько Эйфелева башня. Но самое главное для крымчан во всей этой статистике — продолжительность строительства, это рекордные 27 месяцев.