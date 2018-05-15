Уникальные кадры: ускоренная видеосъемка строительства Крымского моста

Как строили Крымский мост: в ускоренной съемке видны практически все этапы возведения самого протяженного моста в Российской Федерации.

Торжественное открытие автомобильной части Крымского моста состоялось 15 мая. В церемонии принял участие президент России Владимир Путин, который первым проехал за рулем КАМАЗа во главе автоколонны.

Мост через Керченский пролив, соединяющий Крым и Краснодарский край — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту изначально было запланировано на декабрь 2018 года, однако строители завершили работы с опережением графика.

Инфоцентр "Крымский мост" сообщил, что автомобильное движение по мосту через Керченский пролив будет запущено 16 мая. В ускоренной видеосъемке видны этапы возведения одного из самых амбициозных и масштабных проектов последних лет.