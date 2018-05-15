В разных странах прошли протесты против переноса посольства США в Иерусалим

Смотрите на видео, как в разных городах мира прошли протесты против переноса посольства США в Иерусалим.

Акции организованы в Иерусалиме, Вашингтоне, Стамбуле, Афинах.

Президент США Дональд Трамп в декабре прошлого года объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переводе туда американского посольства, которое было расположено в Тель-Авиве. Решение Трампа вызвало беспорядки среди палестинцев и протесты в ряде стран арабского мира. Официальное открытие посольства США в Иерусалиме прошло 14 мая.

Палестинцы "отметили" 70-летие Накбы — национальной катастрофы, начала оккупации и скитаний сотен тысяч беженцев — новыми протестами в секторе Газа против решения США о признании Иерусалима столицей Израиля и состоявшегося накануне переноса туда американского посольства. Накал протестных настроений во вторник существенно пошел на спад, однако без кровопролития вновь не обошлось.

На этом фоне ряд европейских стран вызвал послов Израиля в министерства иностранных дел, Турция попросила еврейского дипломата на некоторое время покинуть страну. А в Евросоюзе признают наличие расхождений среди его стран-членов по вопросу осуждения переноса посольства США в Иерусалим.