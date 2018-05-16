Еженедельный брифинг Марии Захаровой - трансляция с Крымского моста

Официальный представитель МИД России Мария Захарова проводит еженедельный брифинг. В среду, 16 мая, она отвечает на вопросы журналистов в Керчи. Брифинг проходит на Крымском мосту.

Ранее Мария Захарова ответила на провокации Киева в связи с открытием Крымского моста, призвав посмотреть правде в глаза и, вместо того, чтобы озвучивать едкие комментарии, вернуться к сотрудничеству. Ожидается, что и сегодня будет продублирована позиция России.

Озвучила Захарова позицию МИД России по поводу ухудшения ситуации в палестино-израильском конфликте. Напомним, что е США открыли посольство страны в Иерусалиме, что спровоцировало столкновения — в Палестине заявили о десятках жертв. Тем не менее накануне представитель США в ООН Никки Хейли даже не стала слушать выступление палестинского коллеги и демонстративно покинула зал.