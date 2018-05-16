Крепче за баранку держись: автодвижение по Крымскому мосту открыто

Более тысячи транспортных средств проехали по Крымскому мосту в первый час после его открытия, а за 12 часов с открытия моста в Крым побит абсолютный суточный рекорд Керченской паромной переправы, сообщили в инфоцентре "Крымский мост".

"За первые 12 часов с момента открытия Крымского моста поток транспорта между двумя берегами побил абсолютный суточный рекорд Керченской паромной переправы. К 19:00 по Крымскому мосту прошло более 7 тысяч транспортных средств в сторону Крыма и более 6,7 тысячи в сторону Кубани. Таким образом, суммарно в обе стороны по мосту проехали почти 14 тысяч транспортных средств", — говорится в сообщении.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России — 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением — движение автотранспорта запущено утром 16 мая.