Кулинарный мастер-класс: дети научились готовить пиццу

Одна из популярных бакинских пиццерий подарила детям праздник. Смотрите на видео Sputnik, как проходил мастер-класс, где дети учились сами готовить одно из самых популярных блюд европейской кухни.

Увлекательный мастер-класс по приготовлению пиццы, детский смех, воздушные шары и веселые игры — в Баку именно так начинают готовиться ко Дню защиты детей. В преддверии праздника более 30 детей из малообеспеченных семей получили возможность принять участие в серии мастер-классов от одного из ресторанов.

Как сообщила в интервью Sputnik Азербайджан HR-директор заведения Нармина Гулиева, ожидается проведение благотворительных акций для детских домов, а также домов престарелых.

В рамках мастер-класса опытные повара учили детей готовить пиццу, а волонтеры играли с малышами в развивающие игры и помогали рисовать пиццу.