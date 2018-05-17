Пугачево почти сутки "поливали": израсходовано 400 тонн воды

Пожарная авиация и наземные спасатели сбросили на территорию бывшей воинской части в удмуртском Пугачево, где произошел пожар, около 400 тонн воды.

В среду днем на территории бывшей военной части в Пугачево загорелась сухая растительность. Площадь пожара достигала 300 гектаров, вечером 16 мая продолжали взрываться боеприпасы. На помощь спасателям в Удмуртию прибыли авиационно-спасательные силы Сибирского регионального центра МЧС России. Утром в четверг специалисты возобновили тушение.

"За два дня тушения возгорания сухой травы авиацией и наземными группировками пожарных сброшено около 400 тонн воды. В настоящее время очагов горения нет, местами тлеет трава и есть задымление. Ликвидация ЧП продолжается", — пояснила РИА Новости пресс-секретарь управления МЧС по Республике Удмуртия Вероника Митрофанова.