ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА: Пресс-конференция супруги Кирилла Вышинского

15 мая в Киеве задержали руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского; ночью его этапировали в Херсон.
Пресс-конференция в формате видеомоста Москва – Киев супруги Кирилла Вышинского Ирины Вышинской об обстоятельствах дела ее мужа.
15 мая в Киеве задержали руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского; ночью его этапировали в Херсон.
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