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ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА: Пресс-конференция супруги Кирилла Вышинского

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Пресс-конференция в формате видеомоста Москва – Киев супруги Кирилла Вышинского Ирины Вышинской об обстоятельствах дела ее мужа.

15 мая в Киеве задержали руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского; ночью его этапировали в Херсон.

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