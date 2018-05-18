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Арест Вышинского: что рассказала жена руководителя РИА Новости Украина

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Тема:
Преследование журналистов и СМИ на Украине (24)
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© Ruptly .

Супруга Кирилла Вышинского рассказала, как задержали ее мужа и в каких условиях его содержат под стражей.

Арестованный украинский журналист Кирилл Вышинский не сможет пообщаться с близкими до начала лета, рассказала его супруга Ирина Вышинская в ходе видеомоста Киев – Москва.

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Руководителя РИА Новости Украина задержали во вторник, 15 мая.

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Вышинская узнала об аресте мужа постфактум. Обыск в их квартире в Киеве проводился весь день. По словам Ирины, почему-то были опечатаны и изъяты два автомобиля мужа. Одновременно обыск провели в квартире родителей Кирилла в Днепре (бывш. Днепропетровск – ред.).

Через адвоката Вышинского, Андрея Доманского, Ирина пыталась связаться с мужем. Следователь отказал ей без объяснения причин. Журналист заключен под стражу до 13 июля, мобильный телефон у него конфискован.

"Я следила за заседанием суда по местным каналам. Радостно отметить, что мой супруг держится молодцом, он серьезен и не унывает. К сожалению, как говорит адвокат, у меня нет возможности ни поговорить, ни увидеться с Кириллом. Я могу поехать в Херсон, где мой муж заключен, но меня к нему никто не допустит. Адвокат пообещал мне, что я смогу поговорить с Кириллом в конце мая или начале июня", — отметила Вышинская.

По словам жены Вышинского, у журналиста есть трудности со здоровьем, и он нуждается в наблюдении врачей.

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© Photo : предоставлено пресс-службой Совета Федерации
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В данный момент он обеспечен необходимыми лекарствами. Ирина надеется, что в ближайшее время ее супруга переведут в более комфортные условия заключения.

Организатор конференций в пресс-центре РИА Новости Украина Марина Щербакова отметила, что параллельно с задержанием Вышинского в редакции также прошли обыски:

"15 мая я пришла в офис, где меня встретили сотрудники Службы безопасности Украины со словами: "А мы к вам с обыском". Обыск продолжался с половины десятого утра до девяти вечера. У нас забрали технику, и нам пока не на чем работать. Сейчас всех журналистов допрашивают как свидетелей".

Кирилла Вышинского подозревают в государственной измене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса, причем обвинения, по словам адвоката, строятся в том числе на основании статей, опубликованных на сайте РИА Новости Украина. Вышинскому грозит до 15 лет лишения свободы.

Тема:
Преследование журналистов и СМИ на Украине (24)

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Теги:
комментарий, задержание, арест, Ирина Вышинская, Общество
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