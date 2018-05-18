ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА: Пресс-конференция Владимира Путина и Ангелы Меркель в Сочи

Президент России Владимир Путин в четверг встретился и провел переговоры с сирийским коллегой Башаром Асадом, обсудив с ним ряд актуальных вопросов, связанных с кризисом в Сирии.
Супруга Кирилла Вышинского рассказала, как задержали ее мужа и в каких условиях его содержат под стражей.
В пятницу перед зданием посольства Украины в Москве проходит акция в поддержку журналистов РИА Новости и РИА Новости Украина, которые подверглись незаконным арестам, задержаниям и обыскам со стороны украинских правоохранительных органов.
Пресс-конференция в формате видеомоста Москва – Киев супруги Кирилла Вышинского Ирины Вышинской об обстоятельствах дела ее мужа.
Вместимость электробуса составляет 168 пассажиров. Белорусская сторона предлагает наладить совместное производство такого транспорта в Кишиневе.
Гендиректор и главный редактор МИА "Россия сегодня" осудили действия властей Украины в отношении журналистов.
Очередной ремонт станет причиной того, что одну из центральных улиц Кишинева перекроют - такие изменения будут действовать до 10 августа.
Россия активно развивает свои порты, поэтому объемы транзита российских грузов в портах стран Балтии продолжат сокращаться.
В Сейме Литвы зарегистрировали законопроект о введении всеобщей воинской повинности сразу после окончания школы.
Давняя история с пропавшими деньгами эстонских вкладчиков советского Внешэкономбанка заиграла свежими красками на заседании парламента Эстонии.
Военные разведчики Беларуси поехали на тренировку в Россию: офицеры отработают совместные приемы против условного противника.
В Москве не исключают возможности встречи президентов Грузии и России в 2018 году – дипломатические отношения между странами прекратились десять лет назад.
Согласно порталу Skyscanner, Абхазия, Азербайджан и Вьетнам возглавили список стран для бюджетного летнего отдыха за рубежом.
Звезды московского Большого театра представят балет "Жизель" Адольфа Адана на бакинской сцене.
Минздрав Армении обнародовал подробности о состоянии отравившихся "виноградарей Эрнекяна" – в больницах остаются 80 человек.
Исследование студенческой миграции казахстанских выпускников показало, что 20 процентов абитуриентов республики выбирают вузы Китая и России.
Россиянин Генрих Сидоренко ищет пару из Кыргызстана, которую запечатлел на фото пять лет назад, чтобы отдать снимок.
Sputnik Таджикистан рассказывает о пяти причинах, почему таджики празднуют свадьбу в Москве.
О музейном проекте, посвященном уникальной керамике, изготовленной мастерами из Узбекистана, Казахстана и Туркменистана, - в материале Sputnik.
Бой между Муратом Гассиевым и Александром Усиком состоится после ЧМ по футболу –украинский боксер залечил травму, из-за которой отложили поединок.
Россия активно развивает свои порты, поэтому объемы транзита российских грузов в портах стран Балтии продолжат сокращаться.
В Сейме Литвы зарегистрировали законопроект о введении всеобщей воинской повинности сразу после окончания школы.
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