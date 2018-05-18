Видеокадры переговоров Владимир Путина и Башара Асада

Президент России Владимир Путин в четверг встретился и провел переговоры с сирийским коллегой Башаром Асадом, обсудив с ним ряд актуальных вопросов, связанных с кризисом в Сирии.

Дискуссия состоялась в Сочи — городе, непосредственно связанном с важными событиями в усилиях по урегулированию кризиса в Сирии, продолжающегося с 2011 года. Именно в Сочи в конце января проходил Конгресс нацдиалога Сирии, где было принято решение о формировании конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве.

С тех пор процесс формирования конституционной комиссии продолжает идти, проходят встречи и дискуссии по этому вопросу — тема поднималась на встрече спецпосланника генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в апреле, во время девятого раунда переговоров в Астане несколькими днями ранее, однако без конкретных результатов.