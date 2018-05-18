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Президент Молдовы вручил высокие госнаграды

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© Sputnik / Vladimir Polusatov

Президент Молдовы Игорь Додон в пятницу удостоил граждан страны высоких наград за выдающиеся заслуги перед государством и обществом.

В числе награжденных — врачи, деятели науки, телевидения, музыки, театра, действующие и бывшие госслужащие, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, общественные работники, бизнесмены и представители православной церкви.

"Вы своей работой сделали все, чтобы улучшить имидж Молдовы за рубежом. Вы исповедуете высокие моральные ценности, спасаете людей, исцеляете и их души. Искренне благодарю вас за преданность делу, за терпение и ежедневный упорный труд", — обратился к собравшимся Додон.

В числе награжденных — доктор истории Виктор Цвиркун, удостоенный Ордена Республики, режиссеры национального телевидения Лариса Филипски (медаль "Meritul Civic/Гражданская честь") и Анатолий Игнатенко (звание "Om Emerit/Достойная личность"), актеры Государственного русского драматического театра "С улицы Роз" Александр Шишкин (орден "Gloria muncii/Трудовая слава"), Наталья Ермолаева, Елена Тендель и Евгений Богнибов (звание "Заслуженный артист Республики Молдова").

В интервью съемочной группе Sputnik Молдова Лариса Филипски отметила, что ее награда по факту принадлежит не только ей, но и всей команде профессионалов, с которыми она работала десятки лет. А Анатолий Игнатенко подчеркнул, что телеканал "М-1", который изначально был единственным в республике, до сих пор сохранил командный дух, высокоинтеллектуальное сотрудничество и волю к новым достижениям.

По словам Александра Шишкина, в последнее время администрация главы государства уделяет все больше внимания деятелям культуры, которые всю свою жизнь посвятили творчеству и служению зрителю.

Теги:
награждение, Игорь Додон, Евгений Богнибов, Елена Тендель, Наталья Ермолаева, Александр Шишкин, Анатолий Игнатенко, Лариса Филипски, Виктор Цвиркун, Молдова
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