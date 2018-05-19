Жуткая красота: как мощнейший вулкан чуть не убил туристов

Самый активный вулкан в Индонезии — Мерапи, расположенный на острове Ява, проснулся. Название вулкана дословно переводится, как "гора огня". В 1930 году извержение этого "огненного монстра" унесло порядка 1300 человеческих жизней. В 2010 году извержение "исполина" забрало с собой жизни 35 человек.

И вот, спустя восемь лет молчания, Мерапи вновь дал о себе знать. Рано утром мощные столбы пепла вознеслись над вулканом, достигнув в высоту пяти с половиной километров. Извержение Мерапи застигло отдыхавших там туристов врасплох, они вынуждены были бежать, побросав палатки и личное имущество.

Работа расположенного неподалеку международного аэропорта Адисутжипто была приостановлена, в радиусе пяти километров началась эвакуация населения.