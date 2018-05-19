День свадьбы принца Гарри и Меган Маркл

Принц Гарри и бывшая актриса Маркл обвенчаются в субботу, церемония начнется в часовне святого Георгия Виндзорского замка в полдень (14.00 мск). Смотрите прямую трансляцию на сайте Sputnik.
Британский принц Гарри и его будущая супруга американка Меган Маркл после свадьбы получат титулы герцога и герцогини Сассекских.
Принц Гарри и бывшая актриса Маркл обвенчаются в субботу, церемония начнется в часовне святого Георгия Виндзорского замка в полдень (14.00 мск). Смотрите прямую трансляцию на сайте Sputnik.
Президент Молдовы Игорь Додон в пятницу удостоил граждан страны высоких наград за выдающиеся заслуги перед государством и обществом.
Президент России Владимир Путин в четверг встретился и провел переговоры с сирийским коллегой Башаром Асадом, обсудив с ним ряд актуальных вопросов, связанных с кризисом в Сирии.
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МВД Южной Осетии возбудило уголовное дело в отношении жителя Цхинвала, у которого обнаружили несколько капсул запрещенного медпрепарата.
Депутаты Европарламента из всех стран Европейского союза поддержали призыв о сохранении русских школ Латвии.
Депутаты литовского Сейма предложили ввести в республике штраф за демонстрацию георгиевской ленточки.
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