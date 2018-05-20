Спасение щенка, застрявшего головой в садовом горшке

Хозяйке не удалось самостоятельно снять сосуд с головы животного. Женщина увидела, что питомец тяжело дышит, и испугалась, что он задохнется. Она позвала на помощь мужчину. Он освободил питомца с помощью гаечного ключа. Подробно — на видео.
В Таиланде шестимесячный щенок застрял в садовом горшке, пытаясь поймать жука. Хозяйке и ее брату пришлось провести целую спасательную операцию.
Хозяйке не удалось самостоятельно снять сосуд с головы животного. Женщина увидела, что питомец тяжело дышит, и испугалась, что он задохнется. Она позвала на помощь мужчину. Он освободил питомца с помощью гаечного ключа. Подробно — на видео.
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