Спасение щенка, застрявшего головой в садовом горшке

В Таиланде шестимесячный щенок застрял в садовом горшке, пытаясь поймать жука. Хозяйке и ее брату пришлось провести целую спасательную операцию.

Хозяйке не удалось самостоятельно снять сосуд с головы животного. Женщина увидела, что питомец тяжело дышит, и испугалась, что он задохнется. Она позвала на помощь мужчину. Он освободил питомца с помощью гаечного ключа. Подробно — на видео.