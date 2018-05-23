Человечность в военное время: в Сирии спасают бездомных котят

Смотрите на видео, как в Сирии спасают бездомных котят - проект организовали волонтеры.

Люди решили, что нужно помочь бездомным животным, чтобы защитить их в военное и послевоенное время.

Волонтеры пытаются научить взрослых и детей культуре обращения с кошками. И попутно пристраивают попавших в беду котят.