Человечность в военное время: в Сирии спасают бездомных котят

Люди решили, что нужно помочь бездомным животным, чтобы защитить их в военное и послевоенное время.
Волонтеры пытаются научить взрослых и детей культуре обращения с кошками. И попутно пристраивают попавших в беду котят.
Смотрите на видео, как в Сирии спасают бездомных котят - проект организовали волонтеры.
Люди решили, что нужно помочь бездомным животным, чтобы защитить их в военное и послевоенное время.
Волонтеры пытаются научить взрослых и детей культуре обращения с кошками. И попутно пристраивают попавших в беду котят.
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