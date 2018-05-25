Ядерный полигон Пхунгери снесли: как прошел демонтаж

Смотрите на видео, как проводился демонтаж ядерного полигона в Пхунгери в КНДР.

Уточняется, что демонтировано различное оборудование, системы информации, связи и энергии, строительные и эксплуатационные системы, которые были развернуты в шахтах, наблюдательных и командных пунктах, исследовательских институтах испытательного ядерного полигона.

Процесс демонтажа был прозрачным, так как проходил в присутствии журналистов из Китая, России, США, Великобритании и Южной Кореи. На их глазах в определенной последовательности проведены работы по обрушению всех шахт испытательного ядерного полигона путем взрыва, закрытию их входов и полному подрыванию наземных конструкций, включая наблюдательные пункты.