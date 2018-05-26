Тракторные гонки в Ростове-на-Дону

В России, под Ростовом-на-Дону, прошли единственные в стране ХVI гонки на тракторах "Бизон-Трек-Шоу".

В турнире участвовали 33 механизатора из Ростовской и Московской областей, Краснодарского и Ставропольского краев и Республики Крым.

© Sputnik . СЕРГЕЙ ВЕНЯВСКИЙ Тракторы "взорвали" ревом ростовскую степь

На линию старта пилоты-трактористы вышли в парах, тройках и четверках. Гонщики преодолевали спортивную трассу протяженностью более 15 километров с опасными поворотами, трамплинами, водными препятствиями, крутыми спусками и подъемами на скорости до 100 км/ч.

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По итогам восьми этапов турнира первое и третье место заняли механизаторы из Азовского района Ростовской области, вторым стал пилот из Шатурского района Московской области.

Трое финалистов получили тракторы. Приз за четвертое место — оборотный плуг.